Ténis: São Vicente recebe Open Internacional

3/08/2018 07:02 - Modificado em 3/08/2018 07:02

A Ilha de São Vicente acolhe de 04 a 10 de Agosto, no Court do Clube Mindelo, o Open Internacional, e contará com a participação de vários 16 tenistas internacionais.

Esta competição que terá início no sábado 04, em Mindelo, vai contar com a presença de atletas promissores de alguns países, como é o caso de Portugal e Estados Unidos da América. Como constata o Presidente da Federação Cabo-verdiana de Ténis, José Almada Dias, esta será a primeira aposta com base no projecto de internacionalização do Ténis cabo-verdiano. Destacando que a ideia é que futuramente esta prova que acontece em território Cabo-verdiano possa vir a integrar o circuito de competições pontuáveis, para o Ranking ATP, “atraindo tenistas profissionais e tornando-se um evento desportivo de referência internacional”.

Por fim, José Almada assegura que, “o projecto vai na linha da visão do Governo de trazer grandes competições internacionais para o país, capitalizando igualmente, o potencial turístico da Ilha de São Vicente”.