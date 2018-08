Assediada sexualmente nas ruas de Paris. Reclamou e ainda foi agredida

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e já se tornaram virais.

Marie Laguerre é uma estudante francesa de 22 anos que, na passada sexta-feira, foi assediada nas ruas de Paris. Tudo começou, como se pode verificar no vídeo que pode encontrar na galeria acima, quando a jovem, nesse dia, ao voltar para casa, ouviu comentários obscenos por parte de um homem que fez igualmente “sons com conotações sexuais”.

Esta não foi, como explica a jovem na sua página de YouTube, a primeira vez que tal aconteceu, mas naquele dia não tolerou. Zangou-se e ordenou ao homem que se calasse.

Se por momentos pensou que ele não a tinha ouvido, segundos depois teve a certeza, já que o homem voltou atrás para lhe atirar com um cinzeiro. Nem o facto de estar perante uma esplanada o dissuadiu. Depois de uma troca de insultos, o homem deu-lhe ainda uma bofetada.

As imagens foram captadas pelas câmaras de videovigilância do café e divulgadas nas redes sociais. Entretanto, o vídeo já se tornou viral e conta com mais de 300 mil visualizações.

Recorde-se que o parlamento francês se prepara para aprovar medidas que objetivam a penalização do assédio sexual nas ruas.