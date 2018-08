Campeonato Nacional de Voleibol Feminino: Desportivo de Fonte Francês procura frente a Graciosa a sua segunda vitória consecutiva

As campeãs em título de São Vicente o Desportivo de Fonte Francês, arrancaram bem a competição com uma vitória ampla, por 3 sets a 0, na segunda-feira, 30, frente ao Paulense Volley de Santo Antão. Nesta quarta-feira, 01, de Agosto as comandadas por “Budja” entram em campo para medirem forças com o Graciosa de Santiago Norte, onde uma vitória deixará bem encaminhada as campeãs de São Vicente, para a grande final da prova, que se disputa no Polidesportivo Oeiras, em São Vicente.

Depois da grande vitória conseguida, na noite de segunda-feira, frente as campeãs regionais de Santo Antão, onde as campeãs de São Vicente venceram por 25-15, 25-21 e 29-27, todas as atenções estão viradas para, o embate frente a equipa da Graciosa de Santiago Norte, que ao fim de duas partidas disputadas, soma uma derrota frente ao Seven Stars e na noite desta terça-feira, 31, conseguiu a sua primeira vitória frente ao VoleyClub do Sal.

Uma vitória da equipa são-vicentina nesta partida, que terá início as 19 horas, colocará o Desportivo de F.F com os mesmos seis pontos que a formação do Seven Stars, e abrirá caminho para a grande final da competição, que está agendada para 04, de Agosto. De realçar que a equipa do Seven Stars de Santiago Sul, lidera este CN, com duas vitórias consecutivas. O Campeonato Nacional de Voleibol Feminino época 2017/18 conta com as equipas do Desportivo de Fonte Francês, Seven Stars de Santiago Sul, Paulense Volley de Santo Antão, e VoleyClub do Sal. Prova esta que está sendo disputada no sistema de todos contra todos, sendo que as duas primeiras classificadas vão apurar para a final de sábado, 04 de Agosto.