O Campus do Mar foi criado e vai situar-se em São Vicente

1/08/2018 01:11 - Modificado em 1/08/2018 01:11

O Campus do Mar de Cabo Verde está criado. A resolução do Conselho de Ministros que procede à criação entra hoje em vigor e determina que o campus que tem a sua sede na cidade do Mindelo tem três pilares : formação técnico-profissional, do ensino superior e da investigação.

Diz a resolução publicada , ontem, que os departamentos governamentais implicados devem, no prazo de 30 dias a contar de hoje, apresentar ao conselho de ministros um Plano de Ação que inclua a metodologia, as atividades e os recursos necessários.



O pilar da formação técnico-profissional e o do ensino superior devem estar operacionais daqui a um ano, para a implementação do pilar da investigação o prazo é menor, seis meses.



A missão do pilar formação técnico-profissional é desenvolver e implementar ações de formação básica, modelar e técnico-profissional em todos os domínios da Economia Marítima, para responder às necessidades do mercado nacional e internacional.



A equipa responsável pela implementação do campus do Mar é coordenada pelo Secretário de Estado Adjunto da Educação e integra ainda o Secretário de Estado adjunto da Economia Marítima, um representante da Universidade de Cabo Verde e o coordenador que acompanha o processo de planeamento e organização da Zona Económica Especial de São Vicente.



fonte : RCV