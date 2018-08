Condutor sem carta envolvido em acidente que tirou a vida a duas pessoas fica sob TIR

1/08/2018 01:08 - Modificado em 1/08/2018 01:15

De acordo com as autoridades, o condutor de 18 anos que conduzia a viatura que provocou dois mortos e 13 feridos, não estava habilitado com carta de condução. Foi apresentado no Tribunal da Comarca da Santa Catarina para conhecer a medida de coacção, tendo ficado sob TIR.

Segundo fontes hospitalares e policiais, o excesso de velocidade e o álcool estarão na origem do acidente que envolveu os jovens que regressavam da festa de Nha Santana em Achada Lém, celebrada a 26 de Julho.

Além das duas mortes, outras treze pessoas ficaram feridas, num acidente que envolveu uma viatura Mitsubishi, cabine dupla, que transportava 15 jovens da localidade de Ribeira da Barca, Santa Catarina de Santiago.

O veículo ficou com as quatro rodas para cima, provocando duas vítimas mortais: Sidy, de 23 anos que morreu no local e Rivaldo, de 23 anos, que acabou por falecer após ter sido conduzido ao Hospital Santiago Norte.