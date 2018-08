Caizim continua a ser retrete a céu aberto

1/08/2018 01:05 - Modificado em 1/08/2018 01:05

A aposta do Governo em concertação com as câmaras tem sido o turismo. Actividade que se espera possa ser uma fonte de rendimento para o país e para as ilhas, criando empregos. A CMSV tem apostado numa intervenção na cidade com um programa de limpeza, assim como a construção de mirad ouros e outros investimentos. Um dos locais que sofreu uma intervenção, nesse sentido , foi a zona do Caizim, atras do Mercado de Peixe , visto que é um dos locais privilegiados para se ver o pôr-do-sol . Uma zona com uma vista privilegiada para a Baia e para o Monte Cara. A questão que se coloca é os hábitos da população, ou seja, o uso do espaço como retrete e depósito de lixo.

Normalmente, à tarde, o lugar é concorrido por pessoas mas o mau ambiente e a má apresentação do espaço pode ser considerado uma preocupação.

Para a última edição do festival Kavala Fresk, todo o espaço foi alvo de uma grande intervenção de limpeza com equipas da Câmara a fazerem o trabalho. Passado o evento, o espaço voltou à mesma situação. De dia e de noite é utilizado como casa de banho pelas pessoas.

Isto quando se pode encontrar a poucos metros uma sentina que edilidade mandou contruir para evitar esse problema. Mas para os que continuam a usar o espaço, fala-se em costume e, muitas vezes, na falta de moedas para ter acesso às sentinas, visto que a utilização requer o pagamento de dez a vinte escudos, para o preço do papel higiénico. Sentina que, sublinha-se, é bastante utilizada pelos trabalhadores da rua para tomarem banho.

É comum ver turistas no local ou visitantes que vão ao local para ver a vista, mas a visita não dura muito devido à situação em que se encontra o local. Uma preocupação de muitos e uma imagem pouco favorecedora de um ponto que pode ser importante para se ver e sentir a ilha.