PN acredita que incendiário de Planto Leste não agiu sozinho

1/08/2018 01:01 - Modificado em 1/08/2018 01:01

Depois de ser ouvido pelo Tribunal da Comarca de Ponta do Sol, na tarde desta terça-feira, 31, João Baptista dos Santos, autor do incêndio que deflagrou a Floresta do Planalto Leste, na sexta-feira, 27, irá aguardar o decorrer das investigações do caso na Cadeia.

João Baptista dos Santos, é até ao momento o único envolvido no incêndio no Planalto Leste, após ter-se entregado as autoridades policiais, na tarde de segunda-feira, 30, acabando por confessar ser o autor deste crime, que destruiu vários hectares de florestas, e campos agrícolas. A PN acredita ainda que existem outros envolvidos no caso, pois todas as circunstâncias do caso, apontam para este sentido, de que João Baptista não tenha agido por si só.