Cabo Verde Airlines realiza voo interno para transportar passageiros retidos no Sal

1/08/2018

A Cabo Verde Airlines realizou esta manhã um voo especial para transportando para São Vicente os passageiros e bagagens retidos na ilha do Sal.

Este é o primeiro voo que a companhia de bandeira nacional realiza à ilha do Porto Grande, após a criação do Hub do Sal , trazendo a bordo 64 passageiros, sendo 20 em trânsito para a cidade da Praia.



O voo 001 da Cabo Verde Airlines, com procedência do Sal, aterrou no aeroporto Cesária Évora por volta das 11:20h, nesta que foi a primeira viagem de um boeing da nova companhia cabo-verdiana à São Vicente.



No aeroporto a RCV ouviu alguns passageiros sobre a viagem Europa/São Vicente via Sal, considerada turbulenta pelo artista Jinny Ribeiro.



Carlos delegado que viajou da França para São Vicente teve que esperar 24 horas para conseguir chegar a ilha do Sal .



