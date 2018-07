Augusto Neves: “Intercâmbio com os artistas brasileiros está a enriquecer o nosso Carnaval”

E para o próximo ano, a comitiva liderada por Dudu Nobre já está a pensar na área cenográfica, na conceção de carros alegóricos

Durante a apresentação oficial da caravana brasileira, no Centro Cultural do Mindelo, que chegou este domingo e segunda-feira, para mais uma edição, a segunda do Workshop de carnaval, enquadrado em mais uma edição do carnaval de Verão, a quarta.

Augusto Neves reafirma o seu compromisso em elevar “cada vez mais” o carnaval de São Vicente e por isso, aposta mais uma vez mais, num intercambio de artistas brasileiro ligados ao carnaval do Rio de Janeiro, que segundo o autarca mindelense, está a funcionar e com resultados satisfatórios.

“Esse intercambio tem sido bom para o carnaval de São Vicente que tem vindo a melhorar gradualmente”, e que reflete, no entender de Neves a aposta da câmara de São Vicente no carnaval “como um grande produto” e explica que tendo a ilha como um grande “pendor cultural”, falta-nos a parte da experiência organizativa entre outros conhecimentos e assim “seguimos aprendendo para apresentar a população e a todos aqueles que nos visitam melhores espetáculos, carnaval, convivência e grupo”.

Por seu lado, o músico brasileiro Dudu Nobre destaca a cultura carnavalesca da ilha, relembrando que na primeira edição, viu muita vontade não só dos grupos, mas de toda a população e fazer com que o carnaval se desenvolva cada vez mais.

“Não estamos aqui para impor nada, apenas trazer a nossa experiência, e pegar aquilo que acreditam, ser mais importante”, revela o músico que avança ainda que este ano o foco será a área estética e técnica do carnaval.

Uma área, que segundo Dudu Nobre, cria mutos profissionais e acredita que em 2019, muitas mais mudanças serão introduzidas, na questão de montagem e conceção de fantasias

Augusto Neves, classifica este como sendo um momento de muita união, camaradagem e acima de tudo e fundamentalmente de muita “brincadeira” e seguindo neste ritmo, assegura que iremos conseguir de ano para ano fazer com que a ilha tenha um bom carnaval. E isso, com o esforço de todos.

Garante ainda que enquanto estiver a frente dos destinos políticos da ilha, a CMSV irá dar todo o seu apoio, porque temos “consciência da importância da cultura para o desenvolvimento económico dessa ilha”.