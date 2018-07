Campeonato Nacional: CS Mindelense inicia prova frente ao Paulense DC

31/07/2018 00:33 - Modificado em 31/07/2018 00:33

Concluído neste fim-de-semana o Campeonato Regional de Futebol Feminino em São Vicente, o já consagrado tricampeão regional, o Clube Sportivo Mindelense, inicia nesta quarta-feira, 01 de Agosto, a sua caminhada na prova rainha de clubes em Cabo Verde e mede forças com o Paulense DC de Santo Antão Norte, na primeira jornada do Poule A1.

O Grupo A1, composto pelas equipas do Clube Sportivo Mindelense, Paulense DC de Santo Antão Norte e FC Porto Novo de Santo Antão Sul, ficaram sediados em São Vicente, com os jogos a serem realizados todos no Estádio Municipal Adérito Sena nos dias 01, 03 e 05 de Agosto e o vencedor deste grupo irá disputar a Final Four. A abrir o grupo, o Mindelense terá pela frente as campeãs regionais de Santo Antão Norte, o Paulense DC do Paul. Na segunda jornada do grupo a disputar-se no dia 03 de Agosto, sexta-feira, medirão forças o Paulense DC e o FC Porto Novo. A última jornada desta poule reserva o encontro entre as Leoas da Rua de Praia e o FC Porto Novo.

O primeiro classificado deste grupo, irá classificar-se para a Final Four, onde vai encontrar as restantes equipas apuradas para as meias-finais dos outros grupos que, posteriormente, irão defrontar-se na Boavista a 09 de Agosto e a grande final será no dia 11 de Agosto.