Santo Antão: Estudante pede apoio para estudar em Macau

31/07/2018 00:28 - Modificado em 31/07/2018 00:28

Antónia Lima Ferreira, de 19 anos de idade, residente em Ponta do Sol, concluiu o ensino secundário na Escola Secundária Suzete Delgado em 2017, com uma média de 17 valores e, neste momento, devido a questões financeiras, está em risco de perder a oportunidade de estudar na Universidade de Macau onde foi seleccionada para frequentar o ano lectivo 2018-19.

Depois de perder a hipótese de estudar em Portugal em 2017 devido a questões financeiras da família, desta feita, Antónia está na iminência de perder nova oportunidade de estudar em Macau, onde de resto, como nos diz, só poderá começar a usufruir da bolsa de estudo quando já estiver em Macau. Até lá, todas as despesas como viagem, seguro de estudante, exame médico e primeira matrícula são por sua conta.

Tendo em conta que a sua mãe trabalha como funcionária do Saneamento da Câmara Municipal da Ribeira Grande e o seu pai é pescador, os mesmos não conseguem ajudá-la a cobrir todas as despesas, desde a passagem até aos primeiros custos em Macau e que chegam quase a atingir os 200 mil escudos. Com foco traçado para dar novo rumo à sua vida, isto depois de perder no ano transacto a oportunidade de estudar em Portugal, pede o apoio de todos, para que se possa vir a tornar realidade.

“Apelo a todas as pessoas e instituições a olharem para o meu problema, tendo em conta que a minha família é carenciada e, por isso, não têm como suprir às minhas despesas. Esta não é a minha primeira tentativa de ir estudar porque já tentei outras vias mas, infelizmente, não têm dado certo. Tenho fé que vou conseguir, porque a minha maior vontade é dar continuidade aos meus estudos e conseguir ter um futuro próspero, empreendedor e ajudar todos os que precisarem da minha ajuda, principalmente a minha família e casos idênticos ao meu”, assegura Antónia.

Neste momento, com o passar do tempo e aproximando-se a data de partida para Macau que será no dia 19 de Agosto, caso consiga a ajuda necessária para poder viajar, Antónia assume que conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande que irá cobrir metade do montante da passagem de ida, ficando a outra metade a seu cargo e também das outras despesas já referidas que terá de colmatar em Macau. “Peço o apoio de todos porque, neste momento, dependo da vossa ajuda”, concluiu Antónia que em mãos também tem um peditório que faz circular diariamente em Ponta do Sol.

Disponibilizamos o contacto e os dados bancários de Antónia Lima, para quem quiser contribuir:

Telemóvel: 5816717

Número de Conta Bancária: 36182208 10 1 (Caixa Económica)