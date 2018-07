CMSV aposta na melhoria dos cuidados dos centros de acolhimento para a terceira idade

31/07/2018 00:10 - Modificado em 31/07/2018 00:10

Na última semana, a Câmara Municipal de S. Vicente reabriu as portas do Lar da Terceira Idade de Ribeira Bote. As obras que decorreram nestes dois últimos meses deram nova cara ao lar. Um espaço com capacidade para quinze beneficiários, com o objectivo de proporcionar melhores cuidados aos utentes, qualidade e mais conforto e dignidade. Isto tendo em mente o estado em que se encontrava o local.

Uma preocupação que a Vereadora da Acção Social, Lídia Lima, admitiu ao NN e, nesta senda, os investimentos para melhorar as condições dos idosos, assim como das crianças de rua, onde a edilidade tem um projecto em andamento para retirar as crianças das ruas.

Na mesma senda, está também o lar da terceira idade em Campim que recebe obras para melhorar o ambiente dos idosos que frequentam esses espaços. Para além da remodelação do jardim infantil, a edilidade também aposta no reforço do pessoal de forma a proporcionar um melhor ambiente e cuidado nos lares da terceira idade. Acção que faz com que a edilidade receba alguns elogios na sua página, pelo trabalho realizado no lar da Ribeira Bote. No entanto, também se pede, ao mesmo tempo, que intensifique as acções para retirar as crianças das ruas.