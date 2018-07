Menina de 5 anos da Nigéria é considerada a “garota mais bonita do mundo”

30/07/2018 07:55 - Modificado em 30/07/2018 07:55

J are , uma menina da Nigéria de cinco anos, foi apelidada de “a mais bela do mundo” depois que o fotógrafo Mofe Bamuyiwa compartilhou fotos dela em sua conta no Instagram.

O fotógrafo postou três retratos da garota nigeriana na semana passada e as imagens mostram a criança posando em um ambiente simples, exibindo olhos enormes, pele graciosa e cabelo impressionante.

Na legenda da foto, ele escreveu: “Ah sim, ela é humana! Ela também é um anjo!”. Mofe também disse que “poderia tê-la feito sorrir e fazê-la rir em voz alta, mas eu a coloquei em seus momentos naturais para vermos através dos seus olhos!”

Os retratos foram muito elogiados pelos fãs do fotógrafo. Juntas, as fotos somam mais de 40 mil likes e o que não faltam são comentários elogiando e menina e a chamando de “a garota mais bonita do mundo”.

Um fã disse: “Isto é o que você chama de a garota mais bonita do mundo. Uau”. Mofe surpreendeu alguns de seus seguidores enquanto descrevia o processo por trás da fotografia, admitindo que queria que a criança parecesse “mais adulta”.

O fotógrafo explicou que seu objetivo era “retratar a interceptação entre a infância e a idade adulta” de Jare, assim as fotografias seriam atemporais.

Pouco se sabe sobre Jare, mas Mofe revelou que ela não é uma modelo profissional. A menina tem duas irmãs: Jomi, de 7 anos, e Joba, de 10. Elas possuem sua própria conta no Instagram, a “The J3 Sisters”, informou o Daily Mail.

O fotógrafo disse ao Yahoo Lifestyle que incentivou a mãe das crianças a criar o perfil no Instagram, onde elas já acumulam mais de 8 mil seguidores.