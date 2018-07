Santiago : Acidente de viação provoca dois mortos e onze feridos

27/07/2018 12:24 - Modificado em 27/07/2018 12:25

Acidente de viação, ocorrido esta madrugada , provoca dois mortos e onze feridos na estrada Achada Fora/Ribeira da Barca, em Santa Catarina (ilha de Santiago). De acordo com a Inforpress o acidente envolveu uma viatura de marca Mitsubishi cabine dupla que transportava mais de 13 jovens (todos do sexo masculino), incluindo o condutor, todos da localidade de Ribeira da Barca. O veículo ficou com as quatro rodas para cima, fazendo uma vítima no local e outra acabou por falecer após ter sido conduzido ao Hospital Santiago Norte. Os jovens voltavam de uma festa ,

Dos feridos, quatro foram transportados para o Hospital Central da Praia, um encontra-se em estado grave e os demais que tiveram ferimentos ligeiros estão em observação no Hospital Regional Santiago Norte.

As duas vítimas mortais são jovens de 20 e 23 anos, Rivaldo e Sidy, respectivamente.

De acordo com fontes hospitalares e policiais, o excesso de velocidade e o álcool estão na origem do acidente. Ainda segundo a fonte policial, o jovem Dilainy, de 18 anos, que conduzia a viatura não estava habilitado com carta de condução.