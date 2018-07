PM : “A nação está confiante. O país está a progredir”

27/07/2018 12:04 - Modificado em 27/07/2018 12:04

O primeiro –ministro considerou , durante o seu discurso sobre o Extado da Nação, que ao contrário do que a oposição deseja “A nação está confiante. O país está a progredir. A economia está a crescer, com a confiança em alta, o desemprego a diminuir, o rendimento das famílias a aumentar, o investimento privado a aumentar”,

Ulisses reconheceu o que “de menos bom ainda prevalece na sociedade cabo-verdiana, mas, com convicção que o “país pode sair da longa fase de sobrevivência e alcançar o desenvolvimento” . E conclui que “ o país “está no rumo certo com a sua economia a crescer a um ritmo superior à dívida pública, com impacto no rendimento das famílias e que conheceu um crescimento acelerado no primeiro semestre”