Morreu a pessoa mais velha do mundo aos 117 anos

27/07/2018 07:55 - Modificado em 27/07/2018 07:55

Apenas dias depois de lhe ter sido atribuído o recorde do Guinness.

Apessoa mais velha do mundo morreu este domingo, no Japão, apenas dias depois de o seu recorde ter sido reconhecido pelo Guinness World Records. Chiyo Miyako, de 117 anos, morreu em casa rodeada pela família.

Segundo o The Sun, Chiyo nasceu na região japonesa de Kansai a 02 de maio de 1901 e era conhecida entre os familiares como ‘deusa’.

Era descrita como sendo faladora e atribuía a sua longevidade ao seu temperamento generoso e paciente, bem como a uma dieta de sushi e enguias.

O recorde do Guinness tem três categorias de longevidade: O homem mais velho, a mulher mais velha e a pessoa mais velha do mundo. O homem mais velho do mundo é o japonês Masazo Nonaka, que fez 113 anos esta quinta-feira, dia 25, mas os restantes títulos terão agora de ser confirmados depois da morte de Chiyo.

Até agora a francesa Jeanne Louise Calment, que viveu até aos 122 anos, de 1875 a 1997, detém o recorde de pessoa mais velha de sempre.