Uma mulher e três crianças morrem em incêndio nos arredores de Paris

27/07/2018 07:52 - Modificado em 27/07/2018 07:52

Uma mulher e três crianças morreram quinta-feira num incêndio num edifício de 18 andares em Aubervilliers, nos arredores de Paris, França, enquanto outras nove pessoas sofreram ferimentos, incluindo três bombeiros.

Segundo a emissora pública ‘France Info’, as chamas começaram no penúltimo andar do prédio e acabaram por alastrar-se aos andares inferiores.

Segundo as primeiras indicações das autoridades, as quatro vítimas mortais confirmadas pertenciam à mesma família.

Cerca de uma centena de bombeiros demoraram três horas para extinguir as chamas, tendo sido apoiados por mais de 20 viaturas.

O prédio, que tem 108 habitações, pertence ao Departamento de Habitação Pública de Aubervilliers, cujo presidente, Anthony Daguet, informou que foi evacuado. Foi disponibilizado um ginásio para que os moradores possam passar a noite.

Até ao momento ainda não foram divulgadas as causas do incêndio.