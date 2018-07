Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que Cabo Verde está a negociar com 15 países para ter mobilidade facilitada

27/07/2018 07:49 - Modificado em 27/07/2018 07:49

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garantiu hoje no parlamento que Cabo Verde está a negociar com 15 países p ara ter mobilidade facilitada, estimando a conclusão das negociações para 2019 e 2020.

Luís Filipe Tavares esclarecia a perguntas dos deputados do PAICV (oposição) que questionaram o anúncio da isenção de vistos para a Noruega e Suíça e que foi, entretanto, desmentido pela representação diplomática da Suíça em Dakar.

O governante revelou que Cabo Verde está a negociar com todos os estados Schengen, mas também com outros países como São Tomé e Príncipe, a Rússia e com a Argentina.

“Vamos assinar com São Tomé e Príncipe nos próximos dias um acordo de isenção de vistos. Estamos a terminar um acordo de facilitação de vistos com a Argentina para várias categorias de passaportes e vamos assinar com a Rússia”, anunciou, assegurando que serão mais de 15 países com os quais os cabo-verdianos poderão ver a sua mobilidade facilitada.

O político fez questão de realçar que ele é “uma pessoa responsável, que sabe o que diz e o que faz e está confiante”.

Portanto, acrescentou, estará no parlamento durante esta legislatura para responder com toda a responsabilidade, porque os cabo-verdianos querem que o seu ministério “trabalhe para que haja mais circulação de pessoas”.

Luís Filipe Tavares ajuntou ainda que normalmente quando se negoceia com países a facilitação de vistos estes são para estadias de curta duração até 90 dias e os acordos são negociados paulatinamente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros prometeu voltar à casa parlamentar para dizer aos deputados quais serão os países e que benefícios os cabo-verdianos vão ter com esses acordos.

Inforpress