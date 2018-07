JAJ – Argel 2018 Andebol: Cabo Verde e Egipto discutem a final nesta sexta-feira

27/07/2018 07:48 - Modificado em 27/07/2018 07:48

Depois de garantir a final dos Jogos Africanos da Juventude da Argélia 2018, nesta quinta-feira, 26, por via do “cover”, a Selecção Nacional Cabo-Verdiana de Andebol de Sub-16 irá defrontar na grande final a selecção do Egipto, nesta sexta-feira, 27 de Julho.

Devido à não comparência da selecção do Burkina Faso no terreno de jogo à hora marcada do encontro com Cabo Verde, a selecção cabo-verdiana apurou-se automaticamente para a final que se disputa nesta sexta-feira, 27 de Julho, frente ao Egipto. Depois de duas vitórias na fase de grupos frente aos Camarões por 22-12 e 27-30 frente à Argélia, a nossa selecção qualifica-se assim directamente para a final da prova, onde irá ter pela frente a poderosa selecção do Egipto que venceu, esta quinta-feira nas meias-finais, a selecção camaronesa.

A grande final da competição está agendada para esta sexta-feira, 27, às 14 horas de Cabo Verde, onde estarão em discussão as medalhas de Ouro e de Prata. No outro jogo de atribuição do terceiro e quarto classificado, ou seja, da medalha de Bronze, medem forças, Camarões e Burkina Faso.