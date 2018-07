Campeonato Nacional de Futebol Feminino sofre alterações nos grupos devido às dificuldades nas ligações aéreas no País

27/07/2018 07:47 - Modificado em 27/07/2018 07:47

A Federação Cabo-verdiana de Futebol notificou nesta quinta-feira, 26, através de um comunicado que o Campeonato Nacional de Futebol Feminino 2018 sofreou alterações nos grupos, isto devido a questões ligadas “directamente com a grande indisponibilidade de ligações aéreas no País”.

Anunciado anteriormente pela FCF, o CN Feminino 2018, terá a presença de 12 equipas, pelo que mais 11 se irão juntar ao Seven Stars de Santiago Sul, campeão nacional em título. Ora, como referido anteriormente por este Online, segundo o calendário da prova, a competição será formada pelos grupos A1, A2, B1 e B2. O “poule” Norte, Grupo A1, seria formado pelas equipas campeãs regionais de Santo Antão Norte, do Sal (Lana FC) e de Santo Antão Sul. Por sua vez, o Mindelense integraria o Grupo A2, juntamente com as campeãs regionais de São Nicolau e Boavista. O grupo B1, continha as equipas campeãs da Brava e Maio e ainda, o campeão nacional, Seven Stars de Santiago Sul. Por último, o grupo B2 seria composto pelas campeãs regionais de Santiago Sul (Atletas de Cristo), Santiago Norte (ADEC da Calheta de São Miguel) e do Fogo (Águias Vermelhas).

Devido às questões ligadas com as dificuldades de ligações aéreas em Cabo Verde, a FCF viu-se forçada a mudar o cenário apresentado anteriormente. Sendo assim, o Grupo A1, vai ser composto pelo Mindelense (São Vicente), Paulense (Santo Antão Norte) e FC Porto Novo, campeão regional de Santo Antão Sul. Já o grupo A2 terá a presença de Lana FC, campeão regional do Sal e África Show da Boavista. No Grupo B1 está o campeão nacional, o Seven Stars de Santiago Sul, a Académica do Maio e o Morabeza da Brava. Por fim, o Grupo B2 terá a equipa das Atletas de Cristo, campeão regional de Santiago Sul, Águias Vermelhas do Fogo e ADEC da Calheta de Santiago Norte.

O Grupo A1 ficará sediado em São Vicente, com os jogos a serem realizados todos no Estádio Municipal Adérito Sena nos dias 01, 03 e 06 de Agosto, sendo que o vencedor deste grupo, irá disputar a Final Four com as restantes apuradas dos outros grupos. Devido à não participação de São Nicolau, as equipas campeãs do Sal e da Boavista, que compõem o grupo A2, irão disputar entre si uma eliminatória a duas mãos, e o vencedor fica automaticamente apurado para a Final Four. A Cidade da Praia será a sede dos Grupos, B1 e B2, com os jogos a serem realizados nos dias 01, 03 e 05 de Agosto.

Qualificam-se para a Final Four, as quatro primeiras classificadas dos grupos. As meias-finais realizam-se na Boavista a 09 de Agosto e a grande final será no dia 11 de Agosto.

A FCF adianta ainda que devido à “absoluta indisponibilidade dos lugares nos aviões, viu-se obrigada a recorrer à reprogramação das viagens de algumas caravanas por via marítima”.