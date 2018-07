CMSV aumenta intervenção nos bairros com mais infraestruturas

27/07/2018 07:37 - Modificado em 27/07/2018 07:37

Augusto Neves garante que a Câmara está a trabalhar em todos os bairros da ilha, no sentido de ajudar a melhor as condições de vida da população.

Declaração feita pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, numa entrevista exclusiva ao Notícias do Norte, altura em que vai na metade do seu terceiro mandato a CMSV.

De acordo com o autarca mindelense, em referência aos bairros da ilha, sobre o que a câmara tem feito para a sua melhoria, quais as medidas tomadas, Neves, garante que a edilidade tem reforçado a sua acção nos bairros de São Vicente, não só a nível de calcetamento, que é uma das bandeiras da sua gestão , mas também através da construção de habitação social, acessibilidade , infra-estruturas desportivas , saneamento . Neves considera salutar que o nível de exigência da população aumente , mas também se sente recompensado quando a população avalia positivamente o trabalho realizado a nível do calcetamento construção de habitação social, acessibilidade , infra-estruturas desportivas , saneamento . Augusto Neves garante que para a CMSV não existem obras pequenas “ as obras são sempre grandes quando satisfazem as necessidades da população “ Por isso anuncia diz que

“Temos reforçado as nossas ações nos bairros, não só a nível do calcetamento que hoje estamos mais à vontade e conseguimos alargar esse tipo de trabalho, estamos praticamente em nove frentes ao mesmo tempo” avança Neves que assegura que estão a ser feitas obras de calcetamento em todos os bairros, para além disso em cada bairro “nós estamos fazendo habitações sociais, para as pessoas mais carenciados em todos os bairros da cidade, em Ribeirinha, Campinho, Salamansa, Calhau e também Norte de Baía, onde recentemente foi lançado a primeira pedra para a construção das obras.

“Uma coisa tão desejada que conseguimos ultrapassar e estamos a trabalhar o plano Norte de Baia para que as pessoas tenham possibilidade de fazer as suas casas”.

Apesar das críticas, este afirma que a edilidade está presente e a trabalhar em todos os bairros que que registaram um aumento de moradores , isso porque a ilha, conforme salienta já ultrapassou os 81 mil habitantes, e há muita exigência. “Mas a câmara continua trabalhando com muito rigor com muito apoio dos parceiros, que ajudam bastante no nosso plano de actividades”.

“Estou seguro que iremos fazer um mandato de excelência. As críticas são bem-vindas , ouvimos com atenção o que a população nos diz e solicita . Sabemos que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas estamos a fazer . A melhorar a qualidade de vida nos bairros e no final toda a população será recompensada pelo trabalho realizado”.