Jogos da CPLP: Cabo Verde alcança a terceira vitória consecutiva e com números animadores para a final

27/07/2018 07:34 - Modificado em 27/07/2018 07:34

A Selecção Nacional Cabo-Verdiana de Futebol de Sub-16, depois de garantir a final dos XI Jogos Juvenis da CPLP que decorrem em São Tomé e Príncipe, onde irá defrontar Angola, venceu na tarde desta quinta-feira, Moçambique por 0-3, na última jornada do Grupo B, alcançando a terceira vitória consecutiva.

Depois dos dez golos marcados em dois jogos, quatro frente a Timor-Leste e seis ao Brasil, a equipa cabo-verdiana mostrou, mais uma vez nesta quinta-feira, 26, o seu poderio atacante, desta feita, frente a Moçambique, vencendo por 0-3, aumentando assim, para treze, o número de golos marcados na competição. Os golos dos Tubarõezinhos foram apontados por Edu Gomes que bisou, pertencendo a Marco Lizardo o outro tento de Cabo Verde nesta partida. Os registos defensivos da equipa mostram muita solidez no último reduto da selecção cabo-verdiana, tendo sofrido apenas um golo na primeira jornada frente a Timor-Leste, na goleada por 4-1. Números que deixam sem dúvida mais que satisfeita a dupla de treinadores de Cabo Verde formada por “Djodje” e “Dino” que afinam a máquina para a grande final de sábado, frente a Angola.

Com mais este triunfo, Cabo Verde alcançou o pleno na fase de grupos, com nove pontos, fruto de três vitórias (4-1 frente a Timor-Leste, 6-0 contra o Brasil e 0-3 a Moçambique). Depois do Bronze alcançado em Angola em 2014, o combinado nacional procura agora atingir o auge na competição com o Ouro na grande final de sábado, 28, frente a Angola, jogo com início às 15h30 (horário de Cabo Verde).

Equipa de Cabo Verde nesta partida:

Guarda-redes: Edson Delgado

Defesas: Élvio Medina, Rivaldo Cardoso, Hélio Semedo e Joel Martins

Médios: Ronilson Gomes, Patrick Santos e Bruno Varela

Avançados: Edu Gomes, Marco Lizardo e Paulo Jorge

Suplentes: Guarda-redes Patrick Graça. Wilson Monteiro, Fabrício Lobo, Rivaldo Correia, Adérito Goncalves, Anderson Gomes, e Amaury da Costa. Treinadores: Djodje e Dino.