Paloma Bernardi, uma verdadeira musa

26/07/2018 08:04 - Modificado em 26/07/2018 08:04

A atriz foi a estrela da capa da VIP de março de 2011 com um ensaio inesquecíve

Tente tirar Paloma do sério ou deixá-la nervosa e prepare-se para fracassar. É praticamente impossível.

A reserva de astral que essa morena linda carrega dentro de si parece inesgotável – assim como o talento, a beleza e, não podemos omitir, a gostosura de quem começou a malhar com afinco para viver uma personal trainer na novela.

Todas essas quatro qualidades estão aqui à flor da pele neste ensaio que já entrou para a história da VIP. Obrigado, Paloma

Durante as fotos em Arraial do Cabo (RJ), a van que levava Paloma Bernardi e a equipe da VIP atolou num areial perto da Lagoa Azul. Justo as rodas da frente.

Logo constatou-se que o veículo não sairia dali se todos não ajudassem. E quem se empenhou mais? Paloma.

Ela empurrou, fez força, suou, ficou pulando na traseira da van, não descansou um segundo. Paloma é assim, com ela não tem tempo ruim.

“Sou uma pessoa muito fácil de lidar, muito fácil de agradar, sou feliz com as coisas mais simples da vida, estou bem em qualquer lugar”, reconhece

Formada em radialismo e artes cênicas, a paulistana trocou a zona norte de São Paulo por um apartamento na Barra, no Rio, desde que virou “queridinha” na Globo – não é todo mundo que emplaca duas novelas das 9 quase na sequência uma da outra (Viver a Vida e Insensato Coração).