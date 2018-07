JAJ – Argel 2018 Atletismo: Adriana Almeida e Rafael Alves não conseguem atingir o pódio

26/07/2018 07:50 - Modificado em 26/07/2018 07:50

A dupla de atletas cabo-verdianos, Adriana Almeida e Rafael Alves que competiram esta quarta-feira, 25, nos Jogos Africanos da Juventude em Argélia, alcançaram o 6º e o 13º posto respectivamente nas provas de 100 e 1500 metros, ficando assim longe do pódio e dos lugares de qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires 2018.

Depois de garantir o acesso para a final na terça-feira, ficando no 4º lugar dos 100 metros, a atleta do Sal, Adriana Almeida, não conseguiu consolidar a grande prestação alcançada anteriormente, ficando nesta quarta-feira, na sexta posição da classificação geral com o tempo de 12s20. Um lugar que, de resto, deixa Adriana fora dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires que se disputam em Agosto próximo, na Argentina. De realçar que Adriana Almeida, ainda poderá ser classificada nesta disciplina caso houver a desistência de pelo menos três atletas ou o facto de, neste leque de atletas à sua frente, algumas terem já garantido a qualificação o que deixaria a cabo-verdiana com possibilidades de marcar presença na Argentina. Esta atleta compete amanhã na disciplina de 200 metros, com hipóteses de marcar presença nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, 2018.

O outro atleta cabo-verdiano a entrar em cena nesta quarta-feira, 25, é Rafael Alves, natural de Santo Antão, que nos 1500 metros ficou em penúltima posição, ou seja, no 13º posto. Com esta classificação, Rafael ficou longe dos lugares de qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires. Esta é a primeira participação do atleta em competições internacionais, visto que iniciou a sua carreira no atletismo a 20 de Janeiro deste ano. De realçar que, na terça-feira, 24, Marcelo Baptista, ficou eliminado nos 100 metros, após ficar no 6º lugar.

Nesta quinta-feira, 26, Marcelo Gomes corre nos 200 metros, para os ¼ finais e Magda Moreira irá competir nos 1500 metros. De destacar que a delegação cabo-verdiana de atletismo, nesta competição na Argélia, é formada por estes cinco atletas que competem nas disciplinas de 100, 200 e 1500 metros.