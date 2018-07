Futebol Feminino: CS Mindelense sagra-se tricampeão Regional de Futebol em São Vicente

O Clube Sportivo Mindelense revalidou, nesta quarta-feira, o título de campeão regional no futebol feminino, isto ao golear a formação do Falcões do Norte por 6-0, jogo da nona e penúltima jornada da prova que decorreu no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo.

À entrada para a penúltima jornada, o Mindelense trazia uma vantagem de quatro pontos sobre o Madeirense, precisando de apenas três pontos para carimbar novo título regional em São Vicente. Nova goleada imposta ao Falcões do Norte por 6-0, chegou para as “Leoas da Rua de Praia” fazerem a festa de novo do título. As marcadoras de serviço das encarnadas, no jogo do título, foram Varsénia (três golos), Josiane, Ariana e Esquerdinha. O CS Mindelense, com esta vitória, mantém o estatuto de equipa invicta neste campeonato. No outro jogo da jornada disputado no Centro de Estágio da FCF, o Madeirense goleou o Benz Táxi por 4-0.

Depois de na época passada não se ter realizado o Campeonato Nacional de Futebol, prova que será retomada nesta época desportiva, o Mindelense é então o representante da Ilha de São Vicente na competição que será disputada de 01 a 11 de Agosto. O Mindelense irá integrar nesta sétima edição do CN a “poule” Norte, Grupo A2, juntamente com as campeãs regionais de São Nicolau e Boavista.

De realçar que o Campeonato Nacional 2018 está dividido em quatro grupos (A1, A2, B1 e B2) e é formado por doze equipas. O grupo A1 é formado pelas equipas campeãs regionais de Santo Antão Norte, do Sal (Lana FC) e de Santo Antão Norte. Por sua vez, o Grupo B1, terá as equipas campeãs de Brava e Maio e ainda o campeão nacional, Seven Stars de Santiago Sul. Por último, o grupo B2 é composto pelas campeãs regionais de Santiago Sul (Atletas de Cristo), Santiago Norte (ADEC da Calheta de São Miguel) e do Fogo (Águias Vermelhas).