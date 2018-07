Pénis de verão: Será este o fenómeno que está a dar vantagem aos homens?

26/07/2018 07:43 - Modificado em 26/07/2018 07:43

Que o tamanho do órgão sexual masculino pode diminuir quando está muito frio, é sabido, mas parece que o contrário também acontece.



oi nos Estados Unidos que o fenómeno começou a ser falado por inúmeros homens que garantem que, aquando das grandes vagas de calor, o seu pénis aumenta de tamanho.

Além do tamanho, vários são os homens que admitem ter melhores ereções nesta altura do ano, propondo como justificação a melhoria da corrente sanguínea aquando das temperaturas mais elevadas.

De facto, o pénis, tal como outras partes do corpo, responde de maneira específica a diferentes temperaturas, como esclarece o urologista Orlando, contudo, este não é um fenómeno sazonal, mas apenas de diferentes temperaturas.

A qualquer altura do ano, o tamanho do pénis será sempre o mesmo. O que acontece é, quando o corpo é exposto a baixas temperaturas, reage de modo a manter o interior do corpo à temperatura ideal ao seu bom funcionamento. Para tal, contrai a pele, o que leva à sensação de órgão mais pequeno. Já no caso de muito calor, o processo inverso leva à noção contrária.