Praia recebe “Mornas” de Solange Cesarovna

26/07/2018 07:39 - Modificado em 26/07/2018 07:39

Um ano após o lançamento na ilha de São Vicente, a cantora Solange Cesarovna lança na sexta-feira, na Assembleia Nacional, Cidade da Praia, o seu álbum “Mornas”, disco que comemora os 150 anos do nascimento de Eugénio Tavares e celebra a candidatura da Morna a Património da Humanidade.

O disco já foi também apresentado no Sal, Santo Antão, Tarrafal de Santiago, São Nicolau e Brava. “Mornas” será apresentado publicamente ainda nas ilhas do Fogo, Maio e Boa Vista.

Com oito faixas da autoria de Eugénio Tavares como “Ná, Ó Menino Ná”, “Morna de Despedida”, “Morna de Nha Santa Ana”, “Mal de Amor”, “Morna de Bejiça”, “Contam Nha Cretcheu”, “Mar Eterno” e Força de Cretcheu” e com a produção das edições Artiletra, “Mornas” foi gravado no Cervantes Studios, em Lisboa, e conta com a participação de músicos como os guitarristas Manel di Candinho e Adérito, o pianista Nando Andrade, o baixista Manuel Paris, o percussionista Kau Paris, o baterista Robert Leonardo e Nilton Cunha no cavaquinho.

São músicas que Solange usou através da sua “voz, com o seu timbre doce e potente” para celebrar este “exímio compositor de mornas” e patrono do Dia da Cultura que, através das suas músicas, personifica a nação cabo-verdiana.

“Mornas” é o terceiro álbum da artista, seguido de “Solange Cesarovna”, gravado em 2008 e “Speranza”, editado em 2011, na Itália, na sequência da sua actuação no Vaticano, Roma.

Fonte: Inforpress