MCIC apresenta espetáculo “BA Cultura em Ação”

26/07/2018 07:37 - Modificado em 26/07/2018 07:37

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA Cultura), apresenta sábado, 28 de julho, pelas 15h00, o espetáculo “BA Cultura em Ação”, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, cidade da Praia.

Este é o primeiro evento de apresentação dos resultados de nove (09) meses da implementação deste programa de ensino pela arte levado a cabo pelo Governo da IX Legislatura, através do MCIC.

São 22 escolas de todos os municípios da ilha de Santiago que irão marcar presença no evento “BA Cultura em Ação”, nomeadamente uma (1) escola do teatro, cinco (5) de dança, dez (10) de música e seis (6) de exposição.

O Bolsa de Acesso à Cultura é um programa que tem por objetivo dar acesso e massificar o ensino das ARTES em Cabo Verde.

A aposta neste programa é primordial para a plena inclusão social através das artes, dando oportunidade de acesso as crianças e jovens cabo-verdianos.

A criação de uma Bolsa de Acesso à Cultura tem o propósito de garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte” e também dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico para a frequência de aulas, ateliers e workshops de pintura, dança, música, teatro.

O “BA Cultura Ação” é realizado em parceria com os municípios.