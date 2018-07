Elísio Freire: “Mudamos o foco de repressão para prevenção e os resultados estão à vista”

26/07/2018 07:32 - Modificado em 26/07/2018 08:00

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, salientou que, a nível de segurança pública, o Governo mudou o foco de repressão para prevenção, harmonizou o salário de todos os polícias, reforçou os meios de comunicação, os meios humanos e materiais à Polícia Nacional e hoje os resultados são práticos e estão à vista de todos.

A afirmação foi feita no âmbito da declaração política da UCID sobre a segurança pública, na sessão ordinária de hoje, 25 de julho, no período antes da ordem do dia, no Parlamento.

“O Governo está a fazer o trabalho de acordo com aquilo que se comprometeu com os cabo-verdianos na área de segurança pública”, garantiu Fernando Elísio Freire, lembrando que as estatísticas estão a demonstrar que os homicídios têm diminuído, os furtos e assaltos têm reduzido, a presença dos polícias nas ruas é mais efetiva e muito mais eficaz.

O Ministro elencou algumas medidas implementadas nos últimos dois anos, com o investimento no setor em cerca de 450 mil contos na melhoria salarial, no reforço de meios operacionais (viaturas, fardas e equipamentos), sendo 220 mil conto em meios de comunicação, 230 mil contos para o estatuto remuneratório que estavam congelados há cerca de 10, 11, 12 e 13 anos a nível de promoções e progressões.

Elísio Freire avançou que o Governo vai, em 2019, fazer a revisão salarial em conformidade com aquilo que foi acordado, tendo já remodelado e reconstruído a rede de esquadras no país com previsão para continuar.

Realçou, ainda, a inauguração do projeto da Cidade Segura, realizada nesta terça-feira, que para além da videovigilância comporta igualmente o 112, demonstrando que o Governo está focado no que é essencial, fazendo da segurança um bem estratégico para Cabo Verde, no sentido de os cabo-verdianos, os investidores, os turistas e todos os que o visitam se sintam protegidos e seguros.

“A situação está a melhorar, estamos no bom caminho e vamos continuar a trabalhar para melhorarmos a questão da segurança pública, mudando o foco da repressão para prevenção e interligando com vários setores como a inclusão social, a juventude, o desporto e a cultura”, salientou.

Hoje, a segurança em Cabo Verde é vista de forma transversal e os resultados estão à vista, concluiu Fernando Elísio Freire

Governo.cv