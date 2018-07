Presidente da CCS diz que os problemas no sector económico empresarial continuam os mesmos

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) afirmou hoje que o sector económico e empresarial continua com os mesmos problemas e que há um retrocesso “muito grande” a nível dos transportes marítimos e aéreos.

Jorge Spencer Lima que falava à Inforpress a propósito do debate sobre o Estado da Nação, agendado para sexta-feira, 27, durante a sessão que encerra o ano parlamentar, disse que as medidas e acções anunciadas pelo Governo “não são visíveis e não tem surtido efeito”, ou seja, “os problemas de ontem são os mesmo de hoje”.

“Apesar de terem sido anunciadas boas medidas, continuamos com os mesmos problemas a nível da burocracia, com o ambiente de negócios estagnado onde a questão do financiamento continua a persentir e a afectar todo o sector económico e empresarial”, afirmou o responsável sublinhando que Cabo Verde continua no fundo da tabela no que diz respeito ao ambiente de negócios.

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento avançou que o Governo está ciente dos constrangimentos que afectam e afligem a economia nacional, e que este é o momento de passar da conversa e colocar em prática as medidas anunciadas, que no seu entender, são muito boas, mas que até agora não são visíveis.

Por outro lado, sublinhou que a situação actual dos transportes aéreos e marítimos tem prejudicado e muito todo o sistema empresarial.

Segundo Jorge Spencer Lima, a nível internacional o país continua a depender dos outros uma vez que não há aviões a operar, enquanto a nível interno se regista um grande recuo, já que houve um aumento exponencial de preços e diminuição grande de lugares disponíveis, ou seja ninguém consegue deslocar-se dentro do próprio arquipélago onde as pessoas, mercadorias e bens continuam trancadas e isolados quer por via marítimo e aéreo.

“Em relação aos transportes marítimos foi lançado um concurso que ninguém sabe o resultado, ou seja, está tudo na mesma”, enfatizou Spencer Lima, classificando o cenário económico empresarial de “muito mau”.

Entretanto, disse esperar que as questões relativas ao sector económico e empresarial sejam discutidas com clareza e a seriedade para que as mesmas sejam implementadas brevemente.

