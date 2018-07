Jogos da CPLP: Tuburãozinhos enfrentam Angola na final

26/07/2018 07:26 - Modificado em 26/07/2018 07:26

Depois de garantir a final histórica nesta quarta-feira, 25, graças ao empate entre Brasil e Moçambique no Grupo B, a equipa cabo-verdiana ficou também a saber que irá medir forças com Angola, isto após o empate a uma bola registado entre angolanos e portugueses, no Grupo A. Cabo Verde e Angola jogam a final da XI edição dos Jogos Juvenis da CPLP que se realiza em São Tomé e Príncipe, no sábado, 28.

Continua assim a grande prestação dos pupilos de “Djodje” e “Dino” que já contam com duas vitórias na prova, isto depois das goleadas impostas a Timor-Leste e Brasil. Com o empate nesta quarta-feira, entre Moçambique e Portugal no Grupo B, a final da prova tornou-se numa realidade, pois com seis pontos já somados, Cabo Verde, leva uma vantagem de três pontos sobre Timor-Leste e cinco sobre Moçambique.

Com o agregado de resultados no Grupo A, Angola saiu a sorrir perante Portugal nesta quarta-feira, 25, depois do empate a uma bola, entre as duas formações. Angola segue assim, para a final juntamente com Cabo Verde, que ainda entra nesta quinta-feira, 26, em campo para defrontar Moçambique, num jogo que irá servir para cumprir calendário.

De destacar que esta é a melhor prestação de sempre da selecção de sub-16 de Cabo Verde, nos Jogos Juvenis da CPLP, onde apenas tinha na sua prateleira, um terceiro lugar alcançado em 2014, em Angola.

A final está agendada para sábado, 28, às 15h00 de Cabo Verde.