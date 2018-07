Ministro regozija-se com os feitos alcançados pelos nossos atletas nos Jogos da CPL

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire não ficou indiferente com a grande prestação que os atletas cabo-verdianos estão a ter até ao momento nos XI Jogos Juvenis da CPLP, em São Tomé e Príncipe onde, nas várias modalidades, já conseguiram múltiplas medalhas para o país. Esta já é a melhor prestação de sempre de Cabo Verde nos Jogos da CPLP.

Através da sua página oficial do Facebook, Fernando Elísio Freire veio congratular a participação histórica levada a cabo pelos atletas cabo-verdianos nos XI Jogos Juvenis da CPLP que decorrem em São Tomé e Príncipe, onde o país já ultrapassou a fasquia de 15 medalhas alcançadas. “Estão a ter uma prestação histórica, estão a levantar o nome do nosso país e a mostrar que Cabo Verde pode triunfar”, escreve o Ministro do Desporto, salientando as medalhas já conseguidas pelos jovens cabo-verdianos, no total 16 sendo 4 de Ouro, 6 de Prata e 6 de Bronze.

“Parabéns ao Desporto Nacional, orgulho de todo o cabo-verdiano”, conclui Fernando Elísio Freire.