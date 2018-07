Boavista: Padrasto acusado de violar enteada de 13 anos fica em Prisão Preventiva

A Polícia Judiciária, através do Núcleo de Prevenção e Investigação Criminal da Boavista, em cumprimento de um mandato do Ministério Público, deteve fora de flagrante delito, na segunda-feira, 23, no Bairro da Boa Esperança, Boavista, um indivíduo de 29 anos, natural da Ilha de Santiago, acusado de violar a sua enteada, uma menor de 13 anos.

O detido foi presente às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.