A Binter vai disponibilizar mais 2300 lugares semanais

25/07/2018 06:41 - Modificado em 25/07/2018 06:41

A empresa de transportes aéreos quer satisfazer a demanda de voos que o país conhece nesta época com um maior reforço na ligação aérea entre Santiago e Sal, com 10 voos extra, seguida da conexão entre Sal e São Vicente, com 8 ligações.

De acordo com a mesma, a oferta de voos irá também estender-se entre Santiago e São Vicente, passando a 4 ligações diárias. A rota entre Santiago e Fogo contará com mais dois voos, assim como a ligação entre Boa Vista e Santiago irá contar com mais 6 voos.

E mais: os voos entre Santiago e São Nicolau e Boa Vista e Santiago passarão a ser diários e a rota entre Fogo e Santiago beneficiará de duas ligações diárias, excepto aos sábados.

Assim, segundo a empresa, serão disponibilizados mais 2.300 lugares semanalmente, alcançando um total de 13.248 assentos o que configura um aumento de 21% sobre a programação habitual da companhia.

Quanto à rota entre Boa Vista e Sal, mantém-se a oferta actual de lugares.

A empresa informa ainda que em relação à sua tripulação, contratou recentemente quatro comandantes e seis co-pilotos incrementando, desta forma, a fiabilidade e a pontualidade do seu serviço. “Este aumento de tripulação tornou possível também o reforço da capacidade operativa da Binter em todo o país durante o mês de Agosto”.