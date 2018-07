Jogos CPLP: Sãovicentinos em destaque na goleada da Selecção Nacional de Sub-16 sobre o Brasil

25/07/2018 06:38 - Modificado em 25/07/2018 06:38

A Selecção Nacional Cabo-Verdiana de Sub-16 continua a sua grande prestação nos XI jogos da CPLP tendo, nesta terça-feira, 24, goleado a selecção do Brasil por 6-0, abrindo caminho assim, às portas da final.

Depois da goleada imposta a Timor-Leste por 4-1, no domingo, 22, a equipa cabo-verdiana voltou a cilindrar, desta feita, o Brasil, com uma goleada das antigas. Os juvenis das Escolas de Futebol de São Vicente estiveram em destaque, na autoria dos seis golos com que Cabo Verde derrotou os “canarinhos”. Marco Lizardo (Cantareira) e Anderson Gomes (Batuque FC) bisaram nesta partida, sendo que Patrick Santos (Real Sociedade) e Paulo Jorge (Zona Libertada) foram os autores dos outros tentos de Cabo Verde, nesta partida da segunda jornada do Grupo B.

Continuam assim de pé quente os pupilos orientados por “Djodje” e “Dino” que, em dois jogos, já marcaram 10 golos e sofreram apenas um golo, frente a Timor-Leste, no domingo. De realçar que na segunda-feira, 23, Timor-Leste venceu Moçambique por 4-3, um resultado que deixa Cabo Verde, com as portas da final completamente escancaradas, tendo em conta que, na próxima jornada, na última do grupo agendada para quinta-feira, 26, Cabo Verde tem encontro marcado com os moçambicanos.

Equipa de Cabo Verde nesta partida:

Guarda-redes: Edson Delgado

Defesas: Élvio Medina, Wilson Monteiro, Hélio Semedo e Joel Martins

Médios: Rivaldo Correia, Patrick Santos e Bruno Varela

Avançados: Anderson Gomes, Marco Lizardo e Amaury da Costa

Suplentes: Guarda-redes Patrick Graça. Rivaldo Cardoso, Fabrício Lobo, Ronilson Gomes, Paulo Jorge, Adérito Gonçalves e Edu Gomes. Treinadores: Djodje e Dino.