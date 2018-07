Final de ‘Todo Mundo Canta’ 2018 acontece a 05 de Agosto

O concurso “Todo Mundo Canta” 2018 já está na sua fase final, desta vez com 14 jovens talentos da ilha a disputar o primeiro lugar do concurso que cada vez mais tem ganho visibilidade a nível local e nacional, afirma a organização.

São concorrentes de diversas zonas da ilha que estarão presentes na grande finalíssima do dia 05 de Agosto de 2018, num dos hotéis da cidade.

A gala final caracteriza-se pela participação, este ano, de 14 candidatos, ao contrário das edições anteriores. De acordo com a organização, o evento prepara, mais uma vez, “um show de talentos que superaram todas as galas anteriores e chegaram à final”.

No entanto, a organização esclarece que os que ficaram pelo caminho têm talento, apenas não foi possível que todos estivessem na final. Afinal, apesar da organização garantir um show de vozes, este é um concurso de vozes.

Um projecto que a Multi-eventos, entidade responsável pela organização, quer continuar a dar continuidade para que seja mais abrangente e que não se cinja apenas às actuações durante as galas e à realização da final. Para além de criar uma dinâmica musical, quer dar o próprio contributo para o desenvolvimento da cultura em São Vicente e em Cabo Verde.

Segundo o mentor da iniciativa que já vai na sua 7ª edição, Eurico Évora, “estamos a trabalhar e a preparar tudo para ter mais um show de talentos”.

Para dar mais dinamismo ao concurso e a esta finalíssima, a organização, à semelhança de outras edições, quer agendar para as vésperas do evento actividades com a participação dos concorrentes.

De acordo com o regulamento do concurso, os concorrentes têm a obrigação de interpretar apenas temas musicais de Cabo Verde mas, até à chegada da final como aconteceu no ano passado, pode-se abrir uma excepção e permitir um tema internacional.

Serão avaliados pelos júris os seguintes critérios, com notas de 0 a 10: o controlo de voz, afinação, dicção, ritmo, compasso, presença em palco.

De relembrar que a organização realizou no mês de Novembro de 2017 em São Vicente, a abranger as outras ilhas, a final nacional com a participação dos vencedores de concursos similares realizados noutros concelhos do país, cuja vencedora foi a vencedora do TMC 2017, Eliana Rosa, jovem natural de Santo Antão, em representação da Ilha do Monte Cara.

Desta vez, os finalistas são: Elizandra Cardoso de Vila Nova, Joel Santos, Darlene Fortes e Danisia Conceição de Chã de Alecrim, Kleiton Soares de Rua do Coco, Melanie Lopes, Dalila Silva e Naissa do Rosário de Monte Sossego, Jardel Tiviane de Campim, Michele da Graça, Edenio Fonseca e Larissa Freitas de Madeiralzinho, Sivy Gomes e Norma da Graça de Cruz.