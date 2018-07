Primeiro-ministro inaugura Centro de Comando da Polícia

24/07/2018 07:54 - Modificado em 24/07/2018 07:54

O Governo de Cabo Verde está a implementar o Projeto Cidade Segura, com vista a conferir os principais centros urbanos do país, de uma estrutura de segurança pública à dimensão das necessidades e preocupações gerais, permitindo abordar as questões securitárias numa ótica preventiva.

O referido projeto integra o sistema de vídeo vigilância urbana, comunicações de segurança e um Centro de Comando para a gestão das ocorrências, com o objetivo de antecipar ocorrências criminais, garantir respostas imediatas às emergências e maior eficiência na gestão da segurança urbana, nos principais centros urbanos do país.

Assim, terá lugar amanhã, 24 de julho, em Achada Grande frente (no antigo aeroporto), pelas 17h30 a cerimónia de Inauguração do Centro de Comando da Polícia Nacional e que simultaneamente assinala a entrada em funcionamento do Projeto Cidade Segura, nesta cidade. A cerimónia será presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

Governo.cv