Jogos da CPLP: Cabo Verde atinge a sua maior prestação de sempre

24/07/2018 07:51 - Modificado em 24/07/2018 07:51

A comitiva cabo-verdiana que participa nos XI Jogos Juvenis da CPLP em São Tomé e Príncipe alcançou, nesta segunda-feira, 23, a sua maior prestação de sempre com a arrecadação de mais cinco medalhas.

Está assim ultrapassada a fasquia cabo-verdiana nos Jogos da CPLP, onde nunca Cabo Verde tinha somado tantas medalhas como se verifica neste momento em São Tomé e Príncipe onde, em apenas três dias de competição, já soma com 15 medalhas espalhadas nas várias modalidades. Desde sábado, 21, dia da abertura oficial das provas, Cabo Verde já conseguiu quatro medalhas de Ouro, cinco de Prata e seis medalhas de Bronze.

No Desporto Adaptado, Rafael Livramento (salto em comprimento T13) e Laidine Garcia (salto em comprimento T12), venceram as respectivas provas, alcançando assim, a medalha de Ouro. Já no Atletismo Olímpico, Carlos Oliveira (200 metros) e a selecção masculina de estafeta composta por Leonardo Soares, Amaro Almeida, Ailton Brito e Carlos Oliveira, conseguiram a mesma proeza, atingindo assim também o Ouro.

Também no Desporto Adaptado, Naidine Correia (salto em comprimento T13), conseguiu a medalha de Prata. Medalhadas também com a Prata no atletismo estão Maline Barreto (100 m), Michaela Rodrigues (400 m) e Márcia Solene (lançamento do peso). No Taekwondo, Sanderson Barbosa, alancou também a medalha de Prata.

A medalha de Bronze é, até ao momento, aquela que reina. Ao todo já são seis os premiados pela equipa cabo-verdiana. No Desporto Adaptado, Rafael Livramento (400m T13) e Derick Delgado (salto em comprimento) para já são os detentores do Bronze. No atletismo, alcançaram o Bronze a selecção feminina de estafeta composta por Michaela Rodrigues, Jennifer de Pina, Edna Semedo e Maline Barreto. Nos 100 metros Michaela Rodrigues e Maline Barreto nos 200 metros, conseguiram também o Bronze.

Os XI Jogos da CPLP iniciaram no sábado, 21, e decorrem até 28 de Julho em São Tomé e Príncipe.1

fotos: FB/Comite Olimpico Cabo-verdiano