Boavista: Turista continua desaparecido no mar

24/07/2018 07:45 - Modificado em 24/07/2018 07:45

O turista de nacionalidade eslovena desaparecido no mar desde a tarde de quarta-feira, 18, na ilha da Boavista, quando foi arrastado pelas correntezas na praia de Ervatão, ainda não foi encontrado.

As buscas por terra e mar, até ao momento, têm sido improfícuas. Faz hoje seis dias do desaparecimento do turista esloveno, na casa dos 40 anos, que se encontrava numa digressão pela ilha da Boavista juntamente com alguns familiares e amigos quando, numa passagem pela praia de Ervatão, decidiu entrar na água e, até ao momento, ainda não foi localizado.

Na altura, uma fonte policial realçou a este Online o estado do mar como o maior entrave encontrado pela polícia marítima na sua patrulha, uma vez que a altura das ondas não facilitava as operações. Desta feita, após novo contacto realizado nesta segunda-feira, soube-se que o estado do mar melhorou um pouco, mas que até ao momento ainda não tiveram nenhum sinal do turista. À medida que o tempo passa, as esperanças de encontrar com vida este cidadão esloveno vão-se tornando escassas.