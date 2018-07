Santiago Norte: Governo está a cumprir compromissos assumidos a nível de desencravamentos das localidades -PM

24/07/2018 07:46 - Modificado em 24/07/2018 07:46

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o Governo está a cumprir as promessas assumidas a nível de desencravamento das localidades, principalmente as com “grandes potencialidade” agrícolas.

O governante fez estas afirmações hoje em Picos Acima, São Salvador do Mundo, durante o acto da inauguração das estradas de Cruz de Picos-Junco (Santa Catarina) e Junco-Picos Acima (São Salvador Mundo), tendo de seguida inaugurado a estrada de Achada Ponta, em Santa Catarina.

As estradas de Cruz de Picos a Junco, com 1200 metros (12 mil contos), de Junco a Picos Acima, com 2500 metros (primeira fase, 22 mil contos), cuja segunda fase, com uma extensão de 300 metros, falta ainda concluir, e a de Achada Ponta, com 1200 metros (6 mil contos), foram financiadas no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA).

O chefe do Governo, que presidiu às inaugurações acompanhado da ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, e dos respectivos autarcas, considerou estas infra-estruturas de “úteis”, tendo em conta que vão desenvolver as potencialidades dessas localidades, com foco no rendimento das famílias.

Conforme explicou, tais obras não são apenas importantes para circulações de carros, pois, segundo o primeiro-ministro, também vão facilitar no transporte de mercadoria e em melhores condições, trazer mais condições para economia e permitir que os alunos cheguem às escolas com mais qualidade de vida, além de facilitar no transporte dos doentes ao hospital.

Tendo em conta que em Santiago Norte há maior presença de localidades encravadas, mas que no entanto têm potencialidades a nível da agricultura, turismo e pecuária, Ulisses Correia e Silva anunciou que entre 2019/20 vai haver mais intervenções para desencravar tais localidades.

Palha Carga e Entre Picos de Reda, Cruz de Picos-Bao Entradinha (Santa Catarina/São Salvador do Mundo) e Ribeira dos Picos (Santa Cruz) são as localidades a serem desencravadas, com financiamento já garantido pelo Banco Mundial, cujos concursos devem avançar em Setembro.

Ainda em Santa Catarina, entre 2019/20, o primeiro-ministro assegurou que serão feitas outras intervenções em Ribeira de Tabugal/Tombatouro até Charco, localidades também com “potenciais agrícolas”, uma reivindicação antiga dos agricultores circundantes à barragem de Saquinho.

“Tudo isso está a acontecer, porque temos um Governo amigo dos municípios, independentemente da cor política”, reiterou, lembrando que o PRRA vai ser executado em todos os concelhos do país.

Na mesma linha de ideias, os autarcas Ângelo Vaz (São Salvador do Mundo) e José Alves Fernandes (Santa Catarina) afirmaram que, em parceria com o Governo liderado pelo Ulisses Correia e Silva, estão a cumprir as “promessas eleitorais” no que tange ao desencravamento, que, segundo dizem, são obras que vão melhorar as condições de vida das populações dessas localidades, fazendo com que fixem ali e desenvolvam as suas actividades.

Corroborando da opinião do primeiro-ministro, os autarcas explicaram que as vias ora inauguradas vão garantir a segurança das crianças, escoamento de produtos e ainda vão melhorar o acesso as outras estruturas públicas e privadas, mormente as de saúde e educação.

Entretanto, as autoridades pediram aos moradores para cuidarem das obras, sugerindo, igualmente, a colocação de árvores ao redor das casas localizadas junto da estrada.

Por sua vez, os moradores manifestaram a sua satisfação pela chegada da estrada, que consideraram ser dois “bens básicos” que vão contribuir para o desenvolvimento das suas localidades com potencialidades agrícolas e de pecuária, mas aproveitaram a presença de Ulisses Correia e Silva para pedirem outras intervenções necessárias.

Inforpress