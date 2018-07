Sondagem: Maioria do eleitorado não confia em nenhum dos líderes da oposição

O NN continua a publicar os resultados de uma sondagem realizada pela empresa Pitagórica, entre 11 Junho e 2 de Julh0 . A oposição quem tem pintado um quadro negro do País governado pelo MpD não consegue uma quadro cor de rosa pela sua atuação, Pelo contrario : noa se apresenta como alternativa e não consegue se aproveitar do desgaste dos dois primeiros anos de governo. E no caso do PAICV isso tem a ver com a perceção que os inquiridos têm em relação a situação financeira negativa do país que o anterior governo deixou o País , A maioria do inquiridos não confia em nenhum dos líderes da oposição

. Por outro lado o grau de confiança quer em Janira quer em Monteiro ainda não são suficientes para alcançar os do 1º ministro.

Janira Hopfher Almada regista o seguinte desempenho

Confia Totalmente 2%

Muita Confiança 10%

Alguma Confiança

Pouca Confiança

Nenhuma Confiança 28%

António Monteiro regista os seguintes resultados

Confia Totalmente 1%

Muita Confiança 5 %

Alguma Confiança 26 %

Pouca Confiança 32 %

Nenhuma Confiança 36 %

Ficha técnica

Universo

Foram inquiridos indivíduos recenseados em Santo Antão, S. Vicente, Sal, Boavista, Maio, Santiago Norte, Santiago Sul, Fogo e Brava.

RECOLHA DA INFORMAÇÃO

Foi utilizada uma amostragem mista, estratificada por concelho de recenseamento e com quotas forçadas de sexo e idade. O entrevistado foi selecionado de acordo com as quotas estipuladas. Na avaliação global dos resultados, foi utilizado um ponderador para recalibrar a amostra de acordo com os pesos dos universos. Foram realizadas entrevistas F2F – face to face, por entrevistadores selecionados e supervisionados

AMOSTRA

A amostra total obtida é de 4940 indivíduos. Este valor traduz um grau de confiança de 95,5%, com uma margem de erro de ± 1,42%. A recolha da informação foi da responsabilidade da Pitagórica. A amostra foi recolhida entre os dias 11 de Junho a 2 de Julho de 2018