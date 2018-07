Qual será o estado da Nação ?

24/07/2018 07:36 - Modificado em 24/07/2018 07:36

Por imposição constitucional, o Parlamento debate na sexta-feira o estado da Nação. A plenária vai ter como objecto de debate a intervenção inicial do Primeiro-ministro. Um debate que vai acontecer num momento onde várias questões estão em cima da mesa e onde o Governo e a oposição têm divergido sobre as respectivas visões sobre o país.

Para se prepararem para o debate, as bancadas, como já é normal, realizaram vários contactos com instituições e a população para se inteirarem da situação nas várias ilhas e sobre a situação do país.

Temas como a saúde, a segurança, o transporte, a relação do Governo com grupos de trabalhadores e ainda, a questão do mau ano agrícola, devem ser os temas fortes a serem debatidos. Isto quando a oposição não se demonstra satisfeita com a governação do MpD e faz uma retrospectiva de uma governação que precisa de ser melhorada em vários aspectos.

Não é só o PAICV que tem feito saber a sua posição sobre vários temas importantes para o país, demonstrando a sua insatisfação com as políticas seguidas pelo Governo. Também a UCID tem pedido mais por parte do Governo na resolução dos problemas das populações, chegando mesmo a pedir que o Governo cumpra as suas promessas feitas durante a campanha.

Medidas nos sectores económicos, na agro-pecuária, na segurança, na saúde, têm sido os pedidos da oposição que espera mais do Governo.

Por outro lado, os governos mantêm-se “firmes” na ideia de que têm trabalhado de forma correcta para o país e que a sua governação tem dado resultados concretos para o país. Resultados questionados pela oposição.

Recentemente, o Governo tem feito o lançamento de obras e demonstrado o seu trabalho para a segurança do país e a resolução dos problemas do país. Na sua última visita ao Norte do país, o Primeiro-ministro fez o lançamento de obras e falou de um país que progride e que está no bom caminho.

O MpD tem defendido um país confiante no futuro, com dados animadores para o clima económico, assim como também demonstra a confiança da população nas medidas do Governo.

Duas posições têm sido assumidas tanto pelo MpD como pela oposição. E do debate, sai mais uma demonstração de dois pontos de vista sobre o país. Isto baseado nos discursos e intervenções dos grupos políticos que discordam, ainda antes do debate, sobre o estado da Nação.