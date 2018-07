Parlamento: MpD acusa PAICV de denegrir imagem do país

Os parlamentares iniciaram a última sessão do ano parlamentar com enfoque no debate sobre o estado da Nação. No primeiro dia, o MpD, numa declaração política, reitera a confiança no Governo, ao mesmo tempo que acusa o PAICV de estar a descredibilizar o Governo. O deputado Emanuel Barbosa do MpD, diz que não passa despercebida a confiança dos cabo-verdianos no país e no Governo, isto mesmo depois de um ano de seca e com as consequências já conhecidas.

Para o deputado, esta positividade faz crer que estão criadas as condições para que o país possa continuar a perseguir “este interessante caminho” que se tem traduzido em ganhos concretos.

Apresentando a sua visão do partido e dos ganhos da governação, diz que se está a semear a esperança para colher a confiança das pessoas. Mas, ao contrário da dita confiança no Governo diz que “uma certa oposição tem apostado num discurso catastrófico, de desesperança e de desconfiança com o fito de desvalorizar os ganhos da governação e descredibilizar o Governo e as suas políticas”.

Para Barbosa, a oposição é “negativista” e, ao invés de demonstrar uma posição alternativa apresentando propostas, aposta na instigação de greves e manifestações, na produção de fake news e sua disseminação nas redes sociais, e ataques gratuitos ao Governo.

“Agride e violenta todos os dias a imagem e o bom-nome do país, não se importando com os prejuízos que lhe causa junto dos parceiros internacionais, pois a esta certa oposição tão-somente lhe interessa os seus objectivos imediatos”. Garante Emanuel Barbosa que o povo não confia na oposição.