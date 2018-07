Voleibol de Praia: Naira e Rilene alcançam o Bronze nos Jogos da CPLP

24/07/2018 07:30 - Modificado em 24/07/2018 07:30

A dupla feminina Naira e Rilene conseguiu alcançar, nesta segunda-feira, 23, a medalha de Bronze nos Jogos da CPLP que decorrem em São Tomé e Príncipe.

Após duas vitórias consecutivas sobre São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau que valeram o apuramento para as meias-finais da competição, a dupla natural do Paul, Santo Antão, não conseguiu atingir a final da prova nesta segunda-feira, ao sair derrotada perante a dupla portuguesa. Afastadas da grande final, as jovens jogadoras cabo-verdianas reencontraram de novo a dupla de São Tomé e Príncipe, no jogo de atribuição do terceiro e quarto classificado que valia a medalha de bronze em caso de vitória.

Depois da vitória na primeira fase por 0-2 com os agregados de 10-21 e 19-21, Naira e Rilene conseguiram, desta feita, um triunfo mais amplo. Com a vitória novamente de 0-2 sobre as santomenses por 13-21 e 11-21, as comandadas do seleccionador nacional Vaty Martins, conseguiram arrecadar a medalha de Bronze para Cabo Verde.