Menino colocado em carro errado vai parar a casa de estranho

23/07/2018 07:46 - Modificado em 23/07/2018 07:46

Homem só reparou na criança quando chegou a casa, depois de uma viagem de mais de 20 minutos. Homem só reparou na criança quando chegou a casa, depois de uma viagem de mais de 20 minutos.

O pequeno Richard, de Perth, na Austrália viveu a aventura da sua vida, na passada terça-feira, quando foi com a tia a um restaurante comprar frango frito.

Quando chegaram ao local, a mulher terá entrado no espaço com o menino. Minutos depois, saiu e colocou Richard no banco de trás do carro, voltando a entrar no restaurante. O que ela não reparou é que o veículo era parecido com o dela, mas não era o seu.

A criança foi colocada dentro da viatura de um desconhecido que, minutos mais tarde, chegou e foi para casa, sem se aperceber que levava um passageiro surpresa.

Só quando chegou à residência é que o homem reparou na presença do menino dentro do seu carro e entrou, de imediato, em contacto com as autoridades.

“Ele não disse nenhuma palavra durante o trajeto e devem ter passado uns 20 minutos”, contou John Griffith, o proprietário do carro, ao canal de televisão 9 News.

Enquanto isso, a mãe de Richard desesperava à sua procura. Ao final de duas horas de buscas, as autoridades cruzaram os dados do desaparecimento com os do homem que tinha encontrado o menino no carro e repararam que era a mesma criança.

O momento em que um agente devolve Richard à mãe foi registado e está a emocionar os internautas.

“Estou tão aliviada, não seria capaz de viver sem o meu menino”, disse a mãe em lágrimas ao canal de televisão australiano.