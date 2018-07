Primeiro-Ministro deixa Santo Antão “muito bem impressionado” com dinâmica de desenvolvimento da ilha

23/07/2018 07:37 - Modificado em 23/07/2018 07:37

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, depois de uma visita de três dias a Santo Antão, deixou hoje esta ilha “muito bem impressionado” com a dinâmica que a região está a conhecer, sobretudo no sector agrícola.

“Vou muito bem impressionado, não só pelas inaugurações, mas, sobretudo, pela dinâmica que sentimos aqui em Santo Antão, particularmente na agricultura”, sublinhou Ulisses Correia e Silva, no final da visita à ilha, onde procedeu a inaugurações e lançamento de algumas obras nos três municípios.

O chefe do Governo fez assim “um balanço positivo” da visita a Santo Antão “pela dinâmica e pela confiança que sentimos nas pessoas”, avançou.

Segundo o governante, o que o executivo tem estado a fazer é “criar facilidades” quando desencrava localidades e quando investe na mobilização de água para propiciar melhores condições para a prática da agricultura e pecuária.

De entre as inaugurações efectuadas, o primeiro-ministro destacou a do entreposto agrícola em Ribeira da Cruz, um espaço de tratamento e embalagem de produtos agrícolas instalada graças à “uma parceria forte” entre o Governo, agricultores e parceiros internacionais.

Trata-se de um modelo de parceria que o executivo pretende fomentar, já que facilita investimentos, além de, neste caso concreto, criar condições para aumentar a produção agrícola.

Durante a sua estada em Santo Antão, Ulisses Correia e Silva inaugurou ainda infra-estruturas rodoviárias nos três municípios e procedeu ao lançamento da segunda fase da estrada para Tarrafal de Monte Trigo, uma obra orçada em 270 mil contos, que fica pronta dentro de 18 meses.

Inforpress