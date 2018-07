Homem de 59 anos fica em prisão preventiva por suspeita de crime de abuso sexual de criança

23/07/2018 07:33 - Modificado em 23/07/2018 07:33

Os crimes terão ocorrido em 2015, altura em que a vítima tinha 11 anos.

De acordo com a Polícia Judiciária, o indivíduo foi detido fora de flagrante delito por haver fortes indícios da prática de seis crimes de abuso sexual de criança, com penetração.

A detenção ocorreu sob a alçada da Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas – Brigada de Crimes Sexuais – em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na segunda-feira, 16.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada a Prisão Preventiva.