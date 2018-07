Maior eclipse da Lua do século é já na próxima semana

19/07/2018 23:35 - Modificado em 19/07/2018 23:36

Éjá na próxima semana, no dia 27, que terá lugar um eclipse da Lua muito especial. Acontece que este eclipse da Lua terá uma duração de quatro horas e será o mais longo do século, uma ocasião tornada ainda mais especial pelo facto de coincidir com uma ‘Lua de Sangue’.

Recomendamos então que planeie algo especial para a noite dessa sexta-feira, nomeadamente para o período que começa por volta das 20h30 (hora de Lisboa). Terá algum tempo para se preparar uma vez que a fase de eclipse total tem início a partir das 21h22.

Esta Lua tão especial poderá ser admirada a partir da Europa, África, Médio Oriente e alguns países da América Central, com a América do Sul e a Austrália a terem de se contentar com um eclipse parcial.