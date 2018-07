Justin Bieber e Hailey Baldwin já preparam sua festa de casamento

19/07/2018 23:33 - Modificado em 19/07/2018 23:35

Kim Basinger, tia da modelo, tem todos os updates #Jailey que a gente precisa!

Precisando de alguns updates sobre #Jailey? Então, deixe por conta de Kim Basinger! A atriz, tia de Hailey Baldwin, conversou com a revista americana US Weekly e fez algumas revelações sobre a quantas anda o relacionamento da sobrinha com Justin Bieber. Segundo ela, o cantor e a modelo já estão se dedicando aos preparativos da festa de casamento!

Se Justin e Hailey já estão pensando na festa, será que esse casório sai ainda em 2018? Bem, sobre isso, Kim não falou nada. Porém, a estrela vencedora do Oscar está empolgada para o grande dia. “Oh, vai ser divertido”, disse. “Alaia [irmã de Hailey] e Ireland [prima de Hailey], elas estarão no casamento. Então, acredite em mim, é muito legal! Eu acho que é muito fofo. É algo muito fofo. A felicidade… nós estamos vivemos em tempo muito terríveis”, acrescentou.

“Eu estou muito, muito feliz por Hailey”, continua Kim. “Eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acredito que Justin é um cara muito legal. Eu não o conheço muito bem, mas Ireland conhece, sabe? Eu acho que ele passou por momento difíceis. Ele é um jovem muito legal. Eu oro por eles. Eu espero que eles estejam ótimos. Eu espero que eles estejam felizes! É insano! Eu acho que é insano!”, adiciona.

Vale lembrar que Justin e Hailey ficaram noivos no dia 7 de julho, durante um jantar num resort nas Bahamas. Eles voltaram a sair juntos em junho, após terem se relacionado rapidamente entre 2015 e 2016. Uma fonte do US Weekly garante que a dupla quer uma cerimônia pequena, privada e íntima e que os dois estão muito empolgados com esse momento especial.