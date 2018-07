Cozinhar é uma forma de amar!

19/07/2018 23:34 - Modificado em 19/07/2018 23:34

Todas as Quintas-Feira, teremos uma noite Gourmet, onde convidamos a todos vivenciar esta experiência onde o destaque são os nossos produtos locais em uma fusão com a culinária Europeia. O Restaurante Pescador, cuja imagem de marca é uma montra com peixe e marisco fresco, conta com um ambiente requintado, acolhedor e uma excelente equipa de profissionais. É Sofisticado despretensioso. Uma atmosfera que sacia os olhos dos mais curiosos, diverte e fascina não fosse uma montra de pormenores ora usados na cozinha, ora a brindar-nos os sentidos à mesa. Na alma uma fanfarra de sabores e cores, num lugar para saborear sem pressas. Nos pratos compostos advinha-se uma sobremesa pecaminosa. Mas também pode vir aqui só para regar amizades e dois dedos de conversa com vinho e licores do imaginário. E o bon vivant aqui torna, encontrando neste espaço o seu livro favorito para saborear descontraído.

A cozinha, conduzida pelo Chef Carlos Pacheco que tem um experiência de mais de 20 ano na cozinha internacional (Portugal e Suíça) nos coloca a prova de sabores e experiência que nos invade a alma e nos traz memórias inesquecíveis. Um forte compromisso de cozinhar com produtos locais, frescos e orgânicos, da terra e do mar. Procurando sempre o equilíbrio entre o simples e o sofisticado. Uma sala de visita para os clientes que visitam o restaurante. Uma equipa de profissionais totalmente engajada e determinada a servir com os mais elevados padrões de qualidade e do bem servir. Catering? Pescador It’s all about food… Cozinhar com amor! Com este lema em mente, o Pescador Catering promove momentos qual realizador de cinema! Compreendo que a vida é feita de memórias, a memória de festas e a memória de sabores são cuidadas e profissionalmente orquestradas pela nossa equipa humilde e minuciosa. Uma cozinha criativa, desperta e (sempre que possível) divertida para celebrar pequenas conquistas ou registrar grandes marcos. Fazemos catering para qualquer tipo de evento. Aceitamos desafios que nos proporcionam estimular os nossos limites de criatividade e qualidade. Primamos sempre para melhor servir

Anete Brito